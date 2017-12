Anziano provoca incidente poi scappa a piedi. Ma non è riuscito a farla franca, la Polizia locale di Limbiate lo ha rintracciato e deferito. E’ successo in corso Milano, in prossimità del civico 54.

Una donna ferita

Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno trovato l’Alfa 147 abbandonata dal conducente e i tre occupanti dell’altro veicolo coinvolto nel sinistro. Tra loro anche una donna che l’automobilista fuggito avrebbe notato essere rimasta visibilmente ferita in seguito all’urto. In suo soccorso è intervenuta un’ambulanza che l’ha accompagna al Pronto soccorso di Paderno Dugnano

I testimoni

Gli altri coinvolti nell’incidente, comprese due persone che viaggiavano su un’altra vettura anch’essa tamponata, hanno fornito una descrizione dettagliata della persona allontanatasi dal sinistro, indicandola di sesso maschile, di circa 70 anni, con capelli brizzolati ed occhiali da vista.

Rintracciato e deferito

Gli agenti hanno sequestrato l’Alfa 147, quindi sono partiti gli accertamenti per risalire al proprietario che è risultato essere un settantacinquenne residente a Paderno Dugnano. Dopo le ricerche effettuate a casa sua, il pensionato si è presentato qualche ora dopo al comando della Polizia locale. Oltre alle sanzioni amministrative, al 75enne è stata ritirata la patente e deferito in stato di libertà per omissione di soccorso