Fiamme nella palestra della ex scuola di via Torino a Limbiate. I vigili del fuoco sul posto dalle 18 per spegnere l’incendio.

A Limbiate a fuoco la palestra della ex scuola di via Torino

Intorno alle 18 un incendio ha colpito l’interno della palestra della ex scuola di via Torino a Limbiate. A dare l’allarme sono stati i residenti insospettiti dal forte odore di plastica e gomma bruciata e dal fumo nero e denso che usciva dalle finestre dello stabile.

Sul posto sono arrivati tempestivamente i Vigili del fuoco che dalle 18.15 sono al lavoro per spegnere le fiamme. Insieme ai pompieri ha raggiunto il luogo dell’incendio anche gli agenti della Polizia locale e l’ambulanza. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Ancora da accertare le cause che hanno provocato il propagarsi delle fiamme all’interno della struttura. La scuola, così come la palestra, sono chiuse da circa tre anni. Il complesso dovrà infatti essere abbattuto e ricostruito.