Alberi potati, studenti più sicuri a scuola

Alberi potati e studenti più sicuri alla scuola secondaria di primo grado di Renate e Veduggio.

Alberi potati dai comuni

Le Amministrazioni comunali di Renate e Veduggio hanno provveduto alla messa in sicurezza del patrimonio verde all’interno della scuola media di via xxv Aprile . Era stato infatti segnalato che, a causa della mancata potatura nel corso dei decenni , in particolare nelle giornate ventose, c’era un potenziale pericolo di caduta rami. Pericolo avvertito in particolar modo nelle ore di educazione fisica svolte all’esterno.

Si è quindi provveduto in questi giorni al taglio per un importo di circa 6mila euro. Nelle prossime settimane verrà sostituita anche la rete rotta sull’ingresso.

Un patrimonio verde variegato

Nel giardino interno del plesso sono presenti carpini, aceri, filari di prunus, betulle, tigli e faggi .