Auto nuove e usate a Carate Brianza? Se siete a caccia di una vettura il posto giusto è Car Service. L’attività è nata alla fine degli anni novanta da un’idea di Marco e Lorenzo, ed oggi è una presenza di qualità riconosciuta nel mercato brianzolo. Oltre ad essere concessionario multimarca, l’officina offre i servizi di autoriparatore, gommista ed elettrauto. Pertanto per fare tutto ciò sfrutta la costante formazione tecnica dei professionisti che vi lavorano. Oltre che un continuo aggiornamento tecnologico del parco auto nazionale e internazionale. Per la garanzia di riparazioni precise e affidabili sapete ora a chi rivolgervi.

Auto nuove e usate a Carate Brianza

Tramite il sito www.autocarservice.it è possibile restare sempre aggiornati sulle proposte del concessionario. Infatti Car Service mette in vetrina interessanti occasioni per chi è a caccia di un’auto, sia che si tratti di vetture nuove che a chilometro zero. Di conseguenza lo stesso discorso vale per le auto usate, a cui è dedicata una pagina: ciascuna vettura ha una scheda, contenente le informazioni principali, foto e ovviamente il prezzo di partenza. Inoltre è bene non scordarsi di dare un’occhiata alla pagina Facebook: le migliori occasioni sono pubblicate in anteprima sul celebre social.

I servizi dell’officina

Non solo commercio di auto dunque, ma anche un’officina efficiente e funzionale. Dove è attivo uno staff preparato e pronto a risolvere ogni esigenza della clientela. In aggiunta Car Service propone il servizio di meccanico (anche per auto nuove e usate di tutte le marche), carro attrezzi, carrozzeria, elettrauto, sostituzione degli pneumatici (e conseguente deposito stagionale se ce ne fosse bisogno), vendita di pneumatici, servizio di revisione e di gestione pratiche post-incidente.

Informazioni e contatti

Infine va ricordato che l’officina e concessionaria Car Service si trova a Carate Brianza, in via Galeazzo Viganò 8. Per informazioni è possibile chiamare lo 0362.993651, oppure consultare il sito www.autocarservice.it, la pagina Facebook “Car Service Vendita Auto Nuove Usate Autofficina Carrozzeria” o il canale YouTube “Car Service Carate Brianza”.

