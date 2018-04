La filiale besanese della Bcc di Carate Brianza si trasferisce provvisoriamente da via Dante a via Zappa.

Trasloco per la Bcc

La prossima settimana prenderanno il via i lavori di ristrutturazione della filiale di via Dante Alighieri, finalizzati ad un miglioramento della qualità del servizio offerto, in una piazza, quella besanese, tra le più storiche della banca.

L’attuale sportello resterà attivo fino a domani, venerdì 13 aprile, alle ore 12.30. L’operatività riprenderà poi lunedì, nella filiale provvisoria di via Zappa 10/B, adiacente all’attuale sede.

Orari invariati. Attenzione al bancomat

Gli orari di sportello nella nuova sede temporanea non subiranno cambiamenti: il mattino dalle 8.30 alle 13.30, il pomeriggio dalle 14.45 alle 15.45.

Il servizio bancomat verrà interrotto nella giornata di oggi, giovedì 12 aprile, alle 12.30, per poi riprendere regolarmente dal 16 aprile in via Zappa.

“Le attività connesse al trasferimento non comporteranno alcun disagio per la gestione dei rapporti, che continueranno a mantenere le attuali coordinate bancarie”, assicurano dalla direzione della Bcc di Carate Brianza.