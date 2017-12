Canti di Natale a Verano: sabato di festa in centro.

Aspettando Natale

Canti di Natale a Verano: sabato di festa in centro. I soci della Pro loco, insieme a tanti bambini hanno animato il centro del paese con l’iniziativa “Aspettando Natale”. Musica per le strade, babbi Natale e piccoli regali per rendere l’atmosfera ancora più magica. E domenica, a riscaldare la vigilia ci saranno i volontari della Protezione civile, presenti in piazza Liberazione per l’intera giornata.