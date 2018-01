Due furgoni pieni di solidarietà per il “Mamma Rita”. Sono arrivati a destinazione ieri pomeriggio, al centro famiglia “Mamma Rita” di Monza, i giocattoli, i vestiti e i generi alimentari della raccolta “Regalati un sorriso regalando un sorriso”. Tantissimi i cesanesi che hanno aderito all’iniziativa, riproposta per il terzo anno di fila, da Babbo Natale-Massimiliano Colombo.

Un successo l’iniziativa solidale

Ieri pomeriggio, dal punto raccolto di via Cavour a Binzago di Cesano Maderno, sono partiti due camion stracolmi di scatoloni di solidarietà. “Tutti mi ringraziano – dice Colombo – ma il grazie non va a me, ma a chi ha collaborato a questa iniziativa. Io sono stato solo il Babbo Natale-Express. Ancora una volta abbiamo dimostrato, tutti insieme, che uniti si può far tanto. Se pensassimo tutto l’anno allo slogan di questa iniziativa, si potrebbe davvero migliorare la nostra società”.

L’iniziativa che incontra sempre la generosa risposta dei cesanesi è nata quasi per caso. “Avevo scritto un messaggio sui social tre anni fa – ricorda Colombo – e avevo ricevuto tantissime risposte. Credo molto in questa iniziativa: voglio far capire ai bambini, compresi i miei, Giulia e Gabriele, che con poco si può far tanto. Un granello di sabbia non è nulla, ma tanti granelli di sabbia formano una spiaggia e, dalla spiaggia, si possono ammirare meravigliose albe e tramonti mozzafiato”.