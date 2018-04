Giornata del verde pulito: domenica 15 si pulisce l’area laghetto.

Domenica 15 a Giussano

Giornata del verde pulito: domenica 15 si pulisce la zona laghetto. L’obiettivo è quello di ripulire l’area verde che circonda il laghetto di Giussano, coinvolgendo i ragazzi delle scuole e i cittadini.

L’appuntamento è per domenica prossima: l’iniziativa, voluta dall’assessorato all’Ambiente, sarà un’occasione per coinvolgere i giussanesi nella cura del proprio verde pubblico ma anche per godere di una divertente giornata all’aperto. Quest’anno la zona prescelta dall’ Amministrazione comunale è proprio quella del laghetto, un’area molto frequentata dai cittadini e non sempre pulita.

Il ritrovo, per tutti i cittadini con grande senso civico e con l’interesse al verde, è alle 9, nel parcheggio antistante il laghetto. Da qui poi si inizierà a lavorare, per eliminare rifiuti abbandonati, sistemare il verde e ripulire al meglio la zona. Sono stati invitati all’iniziativa anche gli studenti delle scuole primarie e secondarie e alcune associazioni di volontariato che operano sul territorio.

Come partecipare

Gli interessati sono invitati a comunicare, anche telefonicamente, la propria adesione, entro martedì 10 aprile, al Servizio Ambiente del Comune: tel. 0362 358295 – 241 oppure mandare una mail a ambiente@comune.giussano.mb.it