Grave incidente questa mattina ad Albiate. Tre persone sono state soccorse in codice rosso.

Incidente sul Provinciale

Tre persone sono rimaste gravemente ferite pochi minuti fa in un incidente stradale ad Albiate. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco insieme a quattro autoambulanze e all’automedica. Lo schianto lungo la Sp6 Monza Carate appena dopo il distributore di gas in territorio di Albiate. Stando alle prime informazioni sembra che il conducente del veicolo che viaggiava in direzione di Monza abbia perso il controllo dell’auto invadendo la corsia opposta di marcia e schiantandosi nella cunetta a lato della strada. Tre i coinvolti, tutti di età compresa tra i 25 e i 31 anni, oltre al conducente anche due passeggeri soccorsi in codice rosso dal personale del 118. I feriti sono poi stati trasportati in ospedale in codice verde. I rilievi sono affidati agli agenti della Polizia locale di Albiate che hanno raccolto la testimonianza di un automobilista di passaggio che ha visto l’auto provenire ad alta velocità e poi perdere all’improvviso il controllo.

Seguono aggiornamenti.