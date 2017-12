A Seregno incidente in scooter giovedì mattina in via Archimede.

Incidente in scooter ferita una 15enne

Giovedì mattina, verso le 8, a Seregno in via Archimede una 15enne è rimasta ferita a seguito di un incidente in scooter. E’ stata trasportata con l’ambulanza di Seregno Soccorso in codice giallo all’ospedale “San Gerardo” di Monza. I soccorsi erano stati attivati in codice rosso. La collisione all’ingresso del parcheggio del supermercato, nel quale stava entrando un furgone bianco con manovra di svolta a sinistra.

Lo scooter contro un furgone in fase di svolta

Sul luogo dell’incidente due pattuglie della Polizia locale per i rilievi. Stando alla prima ricostruzione entrambi i veicoli viaggiavano in direzione di via Borromeo. L’impatto a metà della carreggiata, mentre un furgone bianco modello “Fiat”, era in fase di svolta a sinistra per immettersi nel parcheggio del supermercato. A seguito della collisione la ragazzina è rovinata a terra, procurandosi contusioni varie. Lo stesso conducente dell’altro mezzo coinvolto si è fermato per prestare le prime cure e chiamare i soccorsi.

Via Archimede, la scena dell’incidente in scooter