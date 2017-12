Incidente a Verano, resta grave il pensionato. E’ ancora in prognosi riservata.

Ieri sera a Verano

Incidente a Verano Anziano investito a Verano Brianza è grave . Il pensionato è in prognosi riservata. L’uomo di 81 anni, residente a Verano, è stato travolto da un’auto, in prossimità dell’attraversamento pedonale in via Comasina. L’auto, una Opel Corsa, condotta da un 81enne di Giussano, viaggiava in direzione di Paina, quando ha preso in pieno il veranese vicino alle strisce. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. E’ stato trasportato d’urgenza al San Gerardo di Monza. Attualmente è ricoverato nel reparto di Neurorianimazione. E’ in sedazione, in prognosi riservata.