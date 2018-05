Fuga di gas a Desio, paura in un palazzo di via Colombo. La causa, un fornello rimasto aperto e le conseguenze avrebbero potuto essere ben diverse. L’allarme, martedì sera, intorno alle 19.30.

Forte odore, allarme in via Colombo

Il forte odore ha messo in agitazione i condomini, che hanno avvisato i Vigili del fuoco. Sul posto anche i Carabinieri e un’ambulanza del 118. Dopo le prime verifiche i pompieri si sono resi conto che la fuga di gas veniva dall’appartamento in cui vive una famiglia pakistana. Di conseguenza, non hanno perso tempo e hanno raggiunto l’abitazione. Una volta entrati, hanno trovato i figli che stavano giocando, nonostante l’aria irrespirabile, mentre la madre era andata a dormire.

Fornello lasciato involontariamente aperto

A provocare la fuga di gas un fornello lasciato involontariamente aperto. Di conseguenza i Vigili del fuoco hanno immediatamente proceduto ad arieggiare i locali, e verificato se qualcuno tra coloro che occupavano la casa stesse male e avesse bisogno di assistenza. In via Colombo si sono portati anche i tecnici del gas. In breve tempo, comunque, la situazione è stata risolta. Un grande spavento, che per fortuna non ha avuto conseguenze.