Malore in strada questa notte a Varedo. Un 29enne soccorso e trasportato in ospedale

Malore in strada per un 29enne a Varedo

Un ragazzo di 29 anni è stato soccorso questa notte a Varedo per un malore. Il giovane si è sentito male poco dopo le due in via Circonvallazione e immediati sono stati attivati i soccorsi. Sul posto i volontari della croce bianca di Seveso che fortunatamente hanno potuto constatare che il 29enne era in buone condizioni generali. E’ stato comunque trasportato in ospedale a Desio, dove è arrivato in codice verde, per gli accertamenti del caso.