A Seregno il Natale si festeggia con canti e balli in Auditorium.

A Natale canti e balli in un grande show

A Natale il Natale si festeggia con canti e balli in un grande show, dal titolo “Christmas Spectacular”. Una serata in musical con gli allievi dell’Academy Musical Arts di “Cartanima”. Appuntamento domenica, 17 dicembre, all’Auditorium (dalle 20.45). Sul palco più di centoquaranta ragazzi nel tradizionale spettacolo in occasione delle festività natalizie.

Un galà per vivere l’attesa del Natale

Il galà in Auditorium sarà diviso in due atti. Nel primo tempo in scena i più piccoli dell’accademia, a seguire gli allievi più grandi in un medley dei più belli e famosi brani natalizi. Nel secondo atto i giovani attori e ballerini guideranno il pubblico alla scoperta del musical. Un viaggio affascinante che catturerà gli spettatori portandoli a scoprire diversi mondi, fatti di suoni, colori, luci e atmosfere nuove e coinvolgenti.

Il grande plauso agli insegnanti della scuola

Sul palcoscenico un omaggio al musical moderno con una carrellata delle sue canzoni più e meno famose, con il fondamentale supporto degli insegnanti della scuola: Manuela Scravaglieri, Giorgio Azzone, Jessica Bertin, Elisa Vergani, Giorgia Cino, Alice Faggian e Linda Fisichella (coreografie), Luca De Gregorio e Dario Ciao (direzione musicale), Elisa Musso, Antonio Torella, Renato Crudo e Marina Tafuri (direzione vocale) e Alberto Genovese (recitazione), che ha curato la direzione artistica dell’intera rappresentazione insieme ad Andrea Di Cianni.