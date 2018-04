Nuovo medico di base a Verano.

Un altro ambulatorio in via Sauro

Nuovo medico di base a Verano. Una nuova dottoressa ha preso servizio in paese: da martedì 3 aprile Samanta Martino, 39 anni, è entrata nel nuovo ambulatorio di via Nazario Sauro per seguire i pazienti che vorranno entrare nella sua lista.

La dottoressa che ha studiato a Torino e ha poi preso la specialistica a Milano, arriva dall’ambulatorio di Cantù, dove vi è rimasta due anni e mezzo.

Residente in paese aveva chiesto e ottenuto il trasferimento proprio nel comune dove vive con il marito e due figli. Una scelta logistica, come ha spiegato lei stessa.

«Io abito a Verano – spiega – ed è più comodo lavorare qui; appena c’è stata la disponibilità quindi, visto che a breve il dottor Gabriele Fabiani andrà in pensione, ho chiesto e ottenuto il trasferimento». La dottoressa, che prima di arrivare a Cantù era stata a Meda e Cesano Maderno, ha così aperto il suo nuovo studio, in pieno centro, insieme alla pediatra Patrizia Urbano.