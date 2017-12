“Ed eccoci all’ultimo # TimelapseADay di # VITAmission… Non potevo non mettere il mio ospite speciale preferito: l’ # Italia di notte! Spero che il viaggio vi sia piaciuto”.

Paolo Nespoli domani ritorna sulla Terra

Così l’astronauta Paolo Nespoli questa sera sul suo profilo Twitter annunciava il suo passaggio, l’ultimo dallo spazio, sull’Italia. Che puntualmente è arrivato intorno alle 18. Domani la missione VITA si concluderà con l’atterraggio, previsto alle 9.40 ora italiana, della navicella Sojuz MS 05 sul terreno della steppa della regione di Arkalyk, nel Kazakhstan.

139 giorni in orbita

Sono stati 139 giorni, per Paolo Nespoli in orbita, pieni di lavoro scientifico condotto a bordo, operazioni di bordo, esperimenti, collegamenti con la Terra, e molto altro. Che lo stesso Paolo Nespoli ci racconterà nelle prossime settimane.

In diretta dalla biblioteca

Per lui ora arriva il periodo più difficile. Dopo essere stato nello spazio ben 5 mesi ci vogliono infatti circa 6 mesi per recuperare tutte le funzioni fisiche al cento per cento. Domani seguiremo in diretta l’atterraggio dalla biblioteca di Verano, paese di nascita di Paolo Nespoli, dove in molti si ritroveranno per festeggiare il suo rientro.