Scomparso da giorni viene ritrovato grazie a un Carabiniere fuori servizio. L’anziano, di Varedo, era uscito di casa il 3 maggio scorso e non aveva più fatto rientro. E’ stato riconosciuto da un Brigadiere fuori servizio, davanti alla chiesa di Bovisio.

È stato un Carabiniere libero dal servizio a ritrovare, ieri mattina 7 maggio 2018, un 72enne che si era allontanato dalla sua abitazione di Varedo, da diversi giorni. L’uomo è stato riconosciuto dal militare mentre si trovava sugli scalini della Chiesa di San Pancrazio in piazza Anselmo IV, a Bovisio Masciago.

Era uscito di casa in bici

L’anziano il 3 maggio scorso si era allontanato dalla casa in sella alla sua bicicletta. La circostanza non aveva allarmato più di tanto la compagna, visto che in passato era già accaduto che uscisse rientrando il mattino seguente. Ma il giorno 5, dopo 48 ore senza notizie, la donna ha sporto denuncia di scomparsa all’Autorità.

Lo riconosce e chiama i soccorsi

I Carabinieri di Varedo hanno quindi attivato i piani di ricerca sul territorio. Questa volta è stato il caso ad aiutare il povero scomparso: il Brigadiere passando davanti alla chiesa ha notato l’anziano, in stato confusionale e adagiato sul sagrato, e ha subito allertato i soccorsi richiedendo anche l’intervento di una pattuglia. L’anziano è stato quindi affidato ai familiari in buone condizioni. Sono ancora da capire le motivazioni che hanno spinto il 72enne ad allontanarsi da casa.