Non rispondeva ai vicini di casa, anziana trovata morta in casa. E’ stato un malore improvviso a stronacare una 70enne che abitava in una palazzina di via Risorgimento, al Villaggio Giovi di Limbiate

I vicini non la vedevano da giorni

I residenti del palazzo non vedevano da giorni la pensionata ed erano preoccupati, così martedì pomeriggio hanno chiamato le forze dell’ordine. Gli agenti della Polizia locale sono accorsi intorno alle 16,30 in via Risorgimento e una volta entrati nello stabile si sono avvicinati all’appartamento della donna. La 70enne, vedova, non rispondeva alla porta ma le finestre della camera da letto erano aperte. Visto che l’alloggio si trova al piano terra i vigili sono riusciti a intravedere la donna accasciata a terra, accanto al letto

Inutili i soccorsi

Scattati i soccorsi, sono intervenuti anche carabinieri e ambulanza. Purtroppo però, una volta entrati, per la donna non c’era più nulla da fare e si è potuto solamente constatarne il decesso. Sul corpo dell’anziana non è stata disposta l’autopsia poiché era chiara la morte per cause naturali