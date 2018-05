5000 partecipanti alla “Via Vai” di Paina, numeri da record per l’evento sportivo.

Domenica 6 maggio

5000 partecipanti alla “Via Vai” di Paina, numeri da record per l’evento sportivo che ormai da sette anni si lega all’associazione “Io corro con Giovanni”. E davvero tanti hanno corso e camminato per Giovanni Longoni, painese, tra i fondatori dell’associazione nata con altri amici della frazione , per raccogliere fondi a favore della ricerca contro la Sla, malattia che ha colpito e si è portato via, lo stesso Giovanni Longoni. Da sette anni a questa parte l’evento cresce di numero e dopo i 4282 tagliandi venduti lo scorso anno, quest’anno si è raggiunto un obiettivo davvero importante. Molto soddisfatto il presidente di “Io Corro con Giovanni”, Gilberto Colombo.

Raccolti più di 20.000 euro

L’evento, organizzato e gestito dal Cai Paina, ha realizzato anche un altro importante obiettivo: sono stati raccolti più di 20.000 euro che andranno a finanziare importanti progetti, rispettando le volontà di Giovanni, la ricerca.

