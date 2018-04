Giornata all’insegna della beneficenza quella di domenica 15 aprile al centro sportivo “Cittadella Don Bosco” di Cesano Maderno, dove si è disputata la prima edizione del torneo calcistico “Gli Angeli della strada” della società Gsd Don Bosco.

In campo i Pulcini 2007

Un torneo riservato alla categoria Pulcini 2007 che ha visto la partecipazione delle squadre del Don Bosco, dell’Asd Limbiate, dell’Ac Meda, del Seregno, dell’Asd Cabiate calcio e della Polisportiva Molinello. Oltre cento bambini hanno dato spettacolo impegnandosi a giocare le partite in calendario. A fine giornata, gli organizzatori hanno consegnato la coppa più grande ai calciatori del Meda, primi davanti ai coetanei del Seregno. Medaglia di bronzo per i padroni di casa. Consegnata una targa, invece, agli “Angeli della strada”.

L’impegno del Don Bosco per il sociale

Il Gsd Don Bosco opera molto nel sociale promuovendo diversi eventi di beneficenza. Il 2 giugno dell’anno scorso, ad esempio, ha devoluto l’intero incasso di un torneo con la Nazionale hip-hop, la Nazionale magistrati e una selezione del Gsd Don Bosco, alla ricostruzione di Amatrice. “Questa volta l’intero incasso – spiega Riccardo Rossi, responsabile eventi per il Don Bosco – abbiamo devoluto l’incasso agli Angeli della strada, associazione no profit che opera in tutta Lombardia e che tramite Lucia Troilo e Roberto Cabrini, e tutti i loro volontari, aiuta famiglie con problemi economici portando loro ogni settimana generi alimentari, capi di abbigliamento e altri beni di prima necessità”. Gli organizzatori ringraziano Davide Pavan e Paolo Bettini del Meda per la collaborazione nella stesura del programma del torneo e il Db Cafè.