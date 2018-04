Il “Comitato civico quartiere il Mulinello” è sceso in piazza per presentarsi e per incontrare i cittadini. Il presidente Salvatore Primerano e i suoi domenica mattina erano in piazza della chiesa di San Pio X, in via Molino Arese a Cesano Maderno, per ascoltare gli abitanti. Con loro anche il consigliere comunale con delega alle frazioni, Donatella Migliorino.

Raccolte tante segnalazioni

In tanti si sono presentati al gazebo per riconsegnare, debitamente compilato, il volantino distribuito settimana scorsa nel quartiere e per avanzare proposte e istanze per Mulinello. Soddisfatto il vicepresidente Marco Fornaro: “Abbiamo ricevuto molte segnalazioni e nei prossimi giorni metteremo ordine tra tutte le richieste che ci sono arrivate”.

“Abbiamo costituito il nostro Comitato di quartiere – spiega il presidente – per coltivare la consapevolezza che la qualità della vita, i rapporti fra le persone e la buona amministrazione sono strettamente legati tra loro e dipendono dall’ambiente in cui si attuano. Crediamo che essi possano essere migliori se ciascuno di noi offrirà il suo contributo”.”Il nostro obiettivo – continua Primerano – è dare voce a chi non ha voce, a chi deve subire passivamente senza avere opportunità di esprimere la propria opinione e a chi viene ignorato dalle autorità costituite”.

In attesa di una vera e propria sede il neonato comitato civico di quartiere si riunisce tutti i sabato dalle 10 alle 12 alla Cafitalia di via Molino Arese. E’ a questo sportello che gli abitanti di Mulinello potranno rivolgersi.