Arrestato moldavo specializzato nei furti ai distributori automatici di bevande nelle ditte. I Carabinieri della stazione di Nova Milanese hanno scoperto nella sua auto diversi attrezzi del mestiere

Furto al distributore di bevande

Lo straniero di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine per resistenza a pubblico ufficiale, è stato pizzicato mentre scappava dopo aver messo a segno un furto nella notte tra lunedì e martedì in un’impresa edile di via Como. Una volta entrato in ditta il ladro è suonato l’allarme e il titolare ha subito allertato i carabinieri. Sul posto si sono precpitati i militari delle caserme di Nova e Muggiò

Aveva in tasca 150 euro in monetine

Gli uomini dell’Arma sono riusciti a bloccare il furfante che aveva in tasca 150 euro in monetine. La refurtiva è stata consegnata e il moldavo arrestato. Procedendo alla perquisizione della sua auto i carabinieri hanno trovato un piede di porco, un tronchese e altri attrezzi da scasso. E’ verosimile che l’arrestato sia l’autore di furti analoghi messi a segno negli ultimi mesi in altre ditte della città