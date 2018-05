La Cooperativa Gioele si è aggiudicata il trofeo di basket «Tira e ammira», una tradizione tra le Cooperative sociali della Brianza.

A Macherio la finale di basket

Si tratta di un torneo speciale, con regole pensate ad hoc per le persone disabili che partecipano agli allenamenti e alle partite. Gli educatori dei vari centri si incontrano all’inizio di ogni anno sociale per definire le modalità di volta in volta. E allenano la propria squadra con passione. Oltre a essere un momento importante per lo sport e l’attività fisica delle persone disabili che partecipano, è anche un luogo di ritrovo e di amicizia per socializzare con altre realtà tra cooperative della zona. Quest’anno la finale si è disputata il 7 maggio in oratorio.

Le Cooperative che hanno aderito

Le Cooperative sono che hanno partecipato al torneo sono il Consorzio Desio/Muggiò, Eleonora e Lidia/Erba, Cooperativa Gioele, Centro diurno disabili Lissone, Iride, Centro diurno disabili Como, Centro diurno disabili Cogliate, Centro diurno disabili Seveso/Limbiate.

La finale a Macherio

Quest’anno si è disputata la partita finale lunedì 7 maggio 2018 all’oratorio Macherio tra la Cooperativa Gioele di Lissone e gli amici della Cooperativa Iride di Monza. Dopo una bellissima ed emozionante partita tra le due squadre, la partita si è conclusa con la vittoria della Cooperativa Gioele per 22 a 14. La coop.Gioele per il secondo anno si posiziona al primo posto della classifica del torneo. Alla fine i contendenti si sono calorosamente salutati e rinviati agli anni successivi sicuramente con immutato entusiasmo, con un rinfresco amichevole tutti insieme.

La festa conclusiva

Il 22 maggio si terrà una festa conclusiva del torneo che vedrà partecipare tutte le cooperative per partitelle, giochi e per le premiazioni.