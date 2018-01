E’ stata una settimana ricca di avvenimenti quella che si sta concludendo oggi. Ecco un breve riepilogo dei fatti principali.

Rischia di morire per il morso di un pitbull

Brutta avventura per un infermiere 46enne sevesino, aggredito da un pitbull alla Corte del Cotone di Seregno.

Monza “morsa” dallo Scorpione

Come già al suo arrivo a Piacenza, anche a Monza, il responsabile del Comando di via Marsala, Piero Vergante, ha voluto chiamare “Scorpione” la prima operazione con la sua nuova squadra. “Perché questo nome? Perché soffieremo sul collo di chi non rispetta la legge”, ha spiegato Vergante.

Giussano, spaccata in pellicceria

Spaccata in piena notte a Giussano, maxi colpo in pellicceria. Si parla di un bottino da capogiro, di gran lunga superiore ai 200 mila euro. E’ successo nella notte tra martedì e mercoledì. Nel mirino il negozio “La Pellicceria” di piazza San Giacomo.

Due fratelli di Biassono sbancano il quiz di Gerry Scotti

Si chiamano Nicolas e Dennis Canzi, sono di Biassono, e giovedì sera hanno letteralmente sbancato il quiz di Gerry Scotti The Wall. I due brianzoli hanno portato a casa 104.727 euro.

Camion si incastra, traffico in tilt per ore

Incredibile quello che è successo a Cesano venerdì pomeriggio. Un carroattrezzi che trasportava un camion si è incastrato sotto il ponte in ferro delle Ferrovie Nord: troppo alto per poter andare oltre.