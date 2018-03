Alla primaria Quarello di Nova Milanese sono nati cinque pulcini. Il primo giorno di primavera si sono schiuse le uova di Primavera, Fumo, Trilli, Stella e Pio

Uova schiuse il 21 marzo

Il 21 marzo i bambini di prima e seconda hanno assistito al «miracolo» della vita osservando in diretta alla schiusura delle uova che il 1 marzo avevano riposto nell’incubatrice. Il giorno presunto per la nacita era il 21 marzo, primo giorno di primavera, e così è stato. Il primo a far sentire il suo pigolio è stato Primavera, poi Fumo, Stella, Trilli e Pio, tutti nomi scelti dai bambini. Le uova nell’incubatrice erano dieci ma cinque purtroppo non ce l’hanno fatta a schiudersi

Andranno nel pollaio della scuola

Dopo la nascita dei pulcini i bambini hanno subito preso il mangime per i pulcini e insieme ai maestri hanno allestito una casetta con giornali, una scodella d’acqua e una borsa dell’acqua calda per garantire loro un po’ di calore anche fuori dall’uovo. «Questa esperienza insegna ai bambini il rispetto per la vita e a prendersi cura degli esseri viventi ma anche ad avere pazienza, a saper aspettare – spiega la maestra Laura Tomasi – questi pulcini resteranno con noi a scuola e li vedremo crescere, in giardino abbiamo già allestito un pollaio per loro. Adesso finché sono piccoli nel fine settimana li portiamo a casa noi insegnanti a turno»