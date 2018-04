Torna la tradizionale sagra di Santa Valeria e anche l’immancabile stand del Giornale di Seregno.

Venite a trovarci alla sagra di Santa Valeria!

Domani, domenica 29 aprile, sul sagrato del santuario Santa Valeria, a Seregno, a partire dalle 9 ci sarà il banchetto del giornale. In omaggio a tutti i nostri graditi ospiti simpatici gadget, le pubblicazioni del nostro gruppo editoriale e la possibilità di scattare una foto ricordo gratuita, che verrà pubblicata sul Giornale di Seregno in edicola a partire da martedì 1 maggio.

Ecco i momenti clou del programma

Ecco i momenti clou del programma: questo pomeriggio, alle 16, gioco a quiz per i bambini organizzato dai “ragazzi della pagoda”; alle 18.30 messa celebrata dal prevosto monsignor Bruno Molinari e alle 22 serata anni ’50. Domenica alle 11 messa solenne celebrata da don Lino Magni per celebrare il suo 65esimo di sacerdozio, alle 16.30 intrattenimento musicale e alle 18.30 messa celebrata dal don Luigi Stucchi per il 45esimo di sacerdozio. Alle 21 serata country e animazione.