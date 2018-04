Grandi emozioni per le «Penne nere» di Cesano Maderno, che sabato hanno festeggiato il loro 55esimo anniversario di fondazione con la cittadinanza. Una festa che ha riunito tanti vessilli e gagliardetti di sezioni e gruppi lombardi e altre associazioni locali, che insieme hanno sfilato, accompagnate dalla banda di Cassano d’Adda, da piazza Esedra (dove ha sede il Gruppo) per via Milano, fino a piazza Vittorio Veneto per l’alzabandiera di fronte al monumento ai caduti.

L’omaggio delle autorità civili e militari

Molte le autorità, civili e militari, che hanno reso omaggio agli Alpini: gli assessori Salvatore Ferro, Silvia Boldrini e Irene Romanò, il comandante della Polizia locale Luca Tagli e il maresciallo Giovanni Ferraiuolo della Tenenza dei carabinieri. Con loro, il consigliere regionale Gigi Ponti, che ha sfilato insieme alle «Penne nere» di Cesano.

“Gli Alpini – ha affermato Ferro in rappresentanza dell’Amministrazione comunale – si distinguono sempre in tutto e sono capaci di grandi cose. Sono maestri del fare: hanno trasformato un rudere decadente nella loro sede. Grazie per quello che avete fatto e per ciò che continuerete a fare”. Il capogruppo Lorenzo Motta ha ringraziato tanto gli Alpini fondatori del gruppo quanto quelli presenti, uniti per un obiettivo comune: “Oggi come ieri sempre pronti, qualora venga richiesta la nostra presenza, dal semplice volontariato al soccorso delle popolazioni vittime di calamità naturali”.

Nuovo gagliardetto per il Gruppo

A concludere i discorsi istituzionali è stato il presidente della sezione di Milano Luigi Boffi: “Gli Alpini sono sempre presenti per chi ha bisogno: la nostra associazione è un’isola felice, di solidarietà”. Boffi ha anche ricordato l’alpino Enrico Barindelli: alla sua memoria è dedicato il nuovo gagliardetto del gruppo cesanese, benedetto dal parroco don Stefano Gaslini durante la messa nella chiesa di Santo Stefano.