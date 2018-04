Giusto il tempo di nascere e il Gruppo Alpini si è già messo al servizio della comunità: ha preso il via, infatti, l’iniziativa degli “Alpini vigili” fuori dalle scuole primarie di Lentate e Copreno per garantire l’ingresso e l’uscita in sicurezza degli alunni.

Alpini vigili per garantire la sicurezza degli alunni

Un modo per iniziare a far sentire concretamente la propria presenza sul territorio, a disposizione della comunità lentatese. Soddisfatto il capogruppo Alessandro Zanco, che ha commentato: “La risposta da parte dei genitori e dei bambini è stata a volte quasi emozionante, segno che gli Alpini sono davvero amati. Continueremo la nostra missione, inizialmente affiancati dagli agenti della Polizia locale, per poi essere indipendenti”. Le penne nere svolgono così il ruolo prima ricoperto dai “nonni vigili”, tornando a offrire un servizio importante.

Penne nere al servizio della comunità

“Ringrazio Il nonno storico Filippo Ollio per l’accoglienza e la voglia di collaborazione – conclude Zanco – Sperando di aver fatto qualcosa di utile e buono il Gruppo Alpini ringrazia per l’affetto dimostrato ed è onorato di poter essere utile alle esigenze del paese e dell’Amministrazione comunale”.