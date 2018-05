Arte in villa, il 19 e 20 maggio.

Due giorni di arte e cultura

Arte in villa, il 19 e 20 maggio. Sbarca a Giussano, per il primo anno, «Arte in villa», un evento organizzato dall’Associazione ACG di Mariano, dal 2013. Le prime edizioni sono state ospitate nelle sale della storica Villa Sormani proprio a Mariano da quest’anno però l’appuntamento si sposta in città, nella splendida cornice di villa Sartirana. Artisti, illustratori, scultori e fotografi troveranno uno spazio in cui esporre e vendere le proprie opere al pubblico in un contesto fuori dai canonici circuiti galleristici. Dal 2016 è stato istituito anche il premio “Arte in villa” che premia l’artista più meritevole. Una giuria di esperti valuterà le opere esposte e anche il pubblico presente potrà esprimere il proprio voto. In palio la possibilità per l’artista vincitore di organizzare una mostra personale presso il Teatro San Teodoro, a Cantù, location conosciuta per la fitta programmazione di esposizioni e eventi legati all’arte. Appuntamento quindi sabato 19 e domenica 20 maggio. Per info: info.arteinvilla@gmail.com