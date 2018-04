L’associazione “Un pozzo per la vita”, a Offida, per l’inaugurazione del centro polifunzionale, realizzato anche con i fondi raccolti dalla onlus.

Impegno e solidarietà

L’associazione “Un pozzo per la vita”, a Offida, per l’inaugurazione del centro polifunzionale. Grandi emozioni e soddisfazioni per la onlus di Paina. Cinque mesi fa si erano impegnati in prima persona per raccogliere fondi da destinare alla realizzazione del centro polifunzionale “Beato Bernardo” a Offida, e il 7 e 8 aprile sono stati ospiti dell’inaugurazione della struttura, ora a disposizione di tutta la comunità del posto.

Trasferta con la banda

Una trasferta davvero importante e piena di gioia, quella che il presidente Massimo Dugnani, insieme al suo vice Alberto Barni, hanno vissuto nel piccolo paesino in provincia di Ascoli Piceno, distrutto dal terremoto. Con loro nel viaggio a Offida c’era anche il corpo musicale Santa Margherita di Paina: il presidente Roberto Trezzi e tutti i musicanti hanno partecipato all’evento esibendosi in un concerto a rappresentanza di tutta la comunità painese che ha contribuito in modo significativo nella raccolta fondi, utili a ultimare la struttura.

«Il centro polifunzionale è stato costruito in tempi record – spiega il presidente Dugnani – hanno iniziato i primi di ottobre dell’anno scorso e il 7 aprile è stata inaugurata. La comunità di Paina, ma non solo, è stata molto generosa e siamo stati davvero orgogliosi e fieri di aver dato il nostro contributo in un progetto così significativo>.