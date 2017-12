AstroPaolo torna sulla terra: questa mattina l’arrivo.

AstroPaolo torna sulla terra: questa mattina l’arrivo. “Ci vediamo sulla terra”. Questo il messaggio che circa sei ora fa, AstroPoalo ha scritto sul suo profilo Istagram. L’astronauta è pronto a rientrare dallo spazio. Questa mattina alle 9.38, dovrebbe avvenire l’atterraggio.

A Verano

In paese, questa mattina, già dalle 8 del mattino, è stato organizzato un collegamento con la base spaziale, per seguire l’atterraggio dell’astronauta veranese. In biblioteca sono arrivati il fratello e la sorella e man mano altri cittadini. Attesi anche i ragazzi delle scuole.

Seguiranno aggiornamenti