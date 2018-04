Atlete Virtus sul podio: successi alla gara sociale.

Ginnastica

Atlete Virtus sul podio: successi alla gara sociale. Sabato scorso, le «nuove» leve della ginnastica Virtus Giussano hanno sostenuto la loro prova davanti ad un folto pubblico, valida come Campionato societario. All’evento sportivo hanno partecipato tutte le ragazze (oltre 50) dei corsi di Robbiano, Paina, Mariano Comense.

Il clima di festa non ha limitato la determinazione e la concentrazione delle ragazze nel mostrare davanti al pubblico le doti e le maestrie acquisite durante l’anno, seguite passo passo dalle loro impareggiabili istruttrici.

La gara

La gara era suddivisa in tre raggruppamenti con altrettante classifiche, una «Junior» a squadre per le più piccole, una «Up» a squadre per le più grandi e una per esercizi individuali. Moltissimi gli applausi dal pubblico e i risultati finali hanno visto punteggi molto ravvicinati tra le partecipanti, segno del bel lavoro compiuto e del livello raggiunto.

Sul Giornale di Carate in edicola martedì 1 maggio, tutti i risultati delle atlete.