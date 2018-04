Auguri pasquali in Residenza Amica, grazie ai bimbi dell’asilo di Birone.

Giussano

Auguri pasquali in Residenza Amica, grazie ai bimbi dell’asilo di Birone. I piccoli della scuola materna della frazione, mercoledì mattina hanno regalato momenti di spensieratezza e allegria, ai nonni ospiti nella struttura di via D’Azeglio. I bimbi, accompagnati dalle loro maestre, hanno contato insieme agli anziani e hanno voluto portare un piccolo dono pasquale: delle campanelle realizzate da loro in classe nei giorni scorsi.