Sabato 12 maggio torna il Girarigola organizzato dall’Istituto “Don Carlo San Martino” di Besana. Non solo una marcia campestre, ma anche un’occasione di incontro e di festa, per ripercorrere i progetti della scuola e inaugurare l’anno dedicato al fondatore del “Pio Istituto dei Figli della Provvidenza”.

Tutto è pronto per il Girarigola

L’appuntamento a Rigola, il secondo sabato di maggio, è doppio, anzi triplo. All’aperto, la ventiduesima edizione della marcia campestre non competitiva: bambini, ragazzi e insegnanti impegnati su un facile itinerario nel verde. All’interno, una passeggiata virtuale nel cuore dell’Istituto “Don Carlo San Martino”. Disegni, fotografie, videoinstallazioni, una mostra allestita dai ragazzi di terza media (“Nessun dorma”, dedicata ai Giusti tra le Nazioni e alle vittime della criminalità organizzata).

Non solo. Il 12 maggio sono attesi nella sede di via Leopardi gli ex alunni della scuola e gli ex “figli”, ovvero gli ex allievi residenti del Pio Istituto (Ente gestore della scuola), cresciuti nella cura famigliare delle suore Ancelle della Provvidenza (le care “ziette”), quando Rigola funzionava come collegio.

Un secolo fa moriva il fondatore

Durante la manifestazione saranno presentati tutti gli eventi pensati per ricordare il fondatore del Pio Istituto, don Carlo San Martino, a cento anni dalla sua morte (avvenuta il 14 novembre 1919).

Il sacerdote ambrosiano si dedicò interamente ai ragazzi, per educarli, proteggerli e prepararli all’età adulta attraverso l’amore e i valori del Cristianesimo. Molte, dunque, le iniziative in programma per far conoscere meglio la figura di don Carlo e il suo pensiero (tra esse, un albo a fumetti, una nuova biografia, un film interpretato dagli alunni di oggi, un concorso per le scuole…). L’“Anno sanmartiniano” metterà in luce il carisma su cui si fonda una comunità educativa variegata e vitale, dinamica e sempre disponibile a interrogarsi di fronte alla realtà, dando sostanza a nuovi valori.

Gli orari degli appuntamenti

Per la marcia campestre si sabato, la partecipazione è libera. Il ritrovo è dalle 9 alle 9,30 al Centro Sportivo di via De Gasperi a Besana. Le iscrizioni, gratuite, si ricevono sul posto. Dalle 9, per tutta la mattina, sarà aperta anche la sede della scuola in via Leopardi, per la visita alle varie esposizioni e per il “Minigirarigola” dei bambini dell’Infanzia (ore 10). La manifestazione si concluderà con il buffet nel parco di Rigola, organizzato dai genitori.