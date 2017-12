Tanta paura, nel primo pomeriggio di oggi, in via Fratelli Bandiera a Seregno. Un bambino di otto anni, casa a Seregno, è stato investito da un’auto mentre, insieme alla mamma ed altre persone, attraversava la strada che porta ai banchi del mercato.

L’incidente a due passi da piazza mercato

E proprio a pochi passi dalle bancarelle, alle 13.50, è avvenuto l’incidente che ha fatto finire a terra il piccolo seregnese. Al volante dell’auto, una “Toyota Corolla”, in arrivo da via Sciesa e diretta in via Allo Stadio, c’era un settantacinquenne di Seregno. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. L’uomo si sarebbe trovato davanti il gruppetto di persone all’improvviso e non sarebbe riuscito ad evitare lo scontro.

Dopo l’urto, il bambino è finito sull’asfalto e ha picchiato il volto. Il piccolo seregnese è stato trasportato all’ospedale di Desio per accertamenti a bordo di un’ambulanza di Seregno Soccorso. Subito sul posto, per i rilievi, gli agenti della Polizia locale.