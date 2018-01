Altro che banda. Gliele hanno suonate per le rime. La Banda Dac Giussano ha invitato Gennaro Gattuso al concerto di Santo Stefano, oggi, martedì 26 dicembre, in Basilica.

Il fatto

Dopo la partita persa 2-0 in casa con l’Atalanta, l’allenatore del Milan, in piena crisi, aveva commentato in sala stampa: “Non siamo una squadra. Sembriamo una banda, ci mancano solo gli strumenti musicali, ognuno gioca a modo suo”, ha detto Gattuso.

La replica…della banda

Una disamina della partita che non solo non ha convinto i tifosi rossoneri, ma ha fatto “arrabbiare” il presidente della banda Dac, Laura Cesana che ha “invitato” l’allenatore del Milan al tradizionale concerto di Natale e fine anno. “Invitiamo il signor Gattuso al concerto di questo pomeriggio. La banda è una squadra e tutti giocano lo stesso gioco, dando il massimo delle proprie possibilità. E non lo fanno per soldi, ma per passione. Auguro al Milan di diventare una banda…”.

E adesso?

Difficile pensare che Gattuso si sposterà da Milanello a Giussano, ma chissà che non chieda al presidente Cesana un video del concerto. Magari utile per ispirargli la migliore formazione e la miglior tattica per il derby di coppa Italia con l’Inter.