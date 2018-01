Bar Dei Mille a Limbiate chiuso per quindici giorni. Lo ha deciso il Questore di Milano con un decreto di sospensione della licenza di Pubblica Sicurezza emesso il 18 dicembre

I carabinieri sono intervenuti più volte

Il Questore ha ritenuto valide le argomentazioni dei militari della stazione di via Monte Grappa e dei colleghi della Compagnia di Desio. Più volte in passato gli uomini dell’Arma sono intervenuti nel bar e nei dintorni per eventi che hanno visto protagonisti avventori dell’esercizio. Nel corso dei vari controlli il locale é risultato essere frequentato da pregiudicati, ovvero da soggetti di dubbia moralita.

Licenza sospesa fino all’inizio del 2018

Il provvedimento all’esercizio pubblico di via Dei Mille è stato notificato ieri dai Carabinieri di Limbiate. Ha una durata di quindici giorni, pertanto cesserà la sua operatività nei primi giorni del 2018