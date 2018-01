Sono attese migliaia di persone per la beatificazione del “difensore dei deboli” Teresio Olivelli. E’ in programma per sabato 3 febbraio, al palazzetto dello sport di via Gravellona a Vigevano. Si partirà alle 10,30.

Alpini alla cerimonia di beatificazione

Tra le migliaia di fedeli attesi, ci sarà anche una folta rappresentanza di Alpini di Carate e dei comuni limitrofi. Alpini che a Olivelli – medaglia d’oro al Valor militare, ucciso a 29 anni nel lager nazista di Hersbruck – hanno intitolato il piazzale della baita di viale Brianza.

Sabato la diretta tv

La cerimonia sarà presieduta dal prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, il cardinale Angelo Amato, in qualità di rappresentante del Papa.

Chi non sarà a Vigevano, avrà la possibilità di seguire la mattinata in diretta televisiva su TV2000 (canale 28 del digitale terrestre e 140 di Sky).