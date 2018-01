Testimonial del marchio di orologi Hip Hop la campionessa Bebe Vio incontrerà i suoi fans al Centro Commerciale di Limbiate. E per chi indosserà lo stesso orologio anche un selfie con lei.

Bebe Vio incontra i suoi fan a Limbiate

Bebe Vio incontra i suoi fan al Centro Commerciale Carrefour di Limbiate.

La campionessa paralimpica e mondiale in carica di fioretto individuale e a squadre , testimonial ed ambasciatrice del marchio di orologi Hip Hop, è amatissima e seguita per le sue imprese sportive. Ma anche per il suo impegno e la sua tenacia nel sostenere e affrontare le problematiche legate alle disabilità fisiche.

Bebe è la terza “sognatrice seriale” voluta da Hip Hop per interpretare l’ultimo capitolo del progetto che ha già avuto come primi attori Luca Tommassini e Gianmarco Tamberi.

Dream strong

La vita di Bebe è ricca di obbiettivi da realizzare. Tutti diversi tra loro ma tutti importanti allo stesso modo. E lei stessa ha svelato che per trasformare i suoi sogni in obiettivi ha un piccolo segreto: scriverli in una lista, uno dopo l’altro, e ogni giorno provare a realizzarli. Lei la chiama TO DREAM LIST. E Dream strong è la firma che ha voluto mettere sulla collezione da lei ideata proprio per Hip Hop. E’ lei stessa a parlarne sulla sua pagina Facebook

Un selfie con Bebe

Se tra i vostri sogni c’è quello di incontrare una grande donna oltre che campionessa allora Bebe Vio vi aspetta l’8 gennaio dalle 18.30 alle 20 presso l’orologeria/gioielleria Il Tempo del Centro Commerciale Carrefour di Limbiate.

Chi si presenterà con un orologio Hip Hop al polso avrà l’occasione di incontrare Bebe Vio e scattare con lei un selfie, condivisibile in diretta sui social.