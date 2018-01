Blitz delle Forze dell’ordine nel capannone delle Aste dorate a Bovisio Masciago. I Carabinieri di Varedo e la Polizia locale hanno trovato nove extracomunitari. Da tempo l’immobile è un rifugio occasionale di senza dimora che si intrufolano abusivamente nella proprietà utilizzandola come riparo notturno

Fermati marocchini e tunisini irregolari

Durante l’intervento gli uomini dell’Arma e gli agenti hanno controllato i nove «abusivi» accertando che erano tutti irregolari: due sono di nazionalità marocchina e sette originari della Tunisia. I nove fermati sono stati quindi accompagnati in Questura per il fotosegnalamento, successivamente nei loro confronti è stato emesso un provvedimento di espulsione

Le intrusioni abusive sono un problema annoso

Non è insolito che le Forze dell’ordine sorprendano intrusi nello stabile delle Aste dorate, più volte in passato sono intervenuti sorprendendo all’interno qualche senza dimora, principalmente si tratta di stranieri. Si sono anche verificati degli incendi causati da qualcuno che aveva acceso un fuoco all’interno della fabbrica, probabilmente per scaldarsi