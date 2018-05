Blitz dei carabinieri alle Aste Dorate, trovati due stranieri senza documenti. A quattro mesi dall’ultima perquisizione, le forze dell’ordine ieri mattina sono tornate nel capannone abbandonato di via Marangoni a Bovisio Masciago

Due stranieri senza documenti

Dalle 8 alle 14, quindici militari tra carabinieri della caserma di Varedo e i colleghi della Compagnia di intervento operativo dei carabinieri sono stati impegnati nell’operazione che ha permesso di intercettare all’interno dello stabile due extracomunitari senza fissa dimora che utilizzano la ex fabbrica come rifugio per la notte

Accompagnati in Questura

Gli stranieri, un tunisino di 34 anni e un albanese di 30, entrambi senza documenti, sono stati accompagnati dai militari in Questura per il fotosegnalamento e gli accertamenti del caso