Calciatore d’inverno a Verano, ristoratore d’estate a Formentera: la (bella) vita di Alberto.

Alberto Galbiati, 29 anni, veranese, ha fatto una scelta ben precisa per la sua vita, scegliendo ciò che più ama fare, con ritmi e spirito diversi rispetto a quelli che impone la laboriosa e frenetica Brianza.

Ha sempre giocato a calcio sin da bambino, una passione che ha portato avanti negli anni, fino ad arrivare alla Terza categoria. Gioca nella Polisportiva Verano Carate, a centro campo, e proprio settimana scorsa ha chiuso la stagione del campionato, giocando l’ultima partita, partendo subito dopo per Formentera.

Il racconto

“Abbiamo fatto un bel campionato, eravamo ultimi e siamo riusciti a risalire la classifica fino al terzo posto e lottare per i play off – racconta – da tre anni a questa parte, chiusa la stagione calcistica, apro quella lavorativa a Es Pujols, dove ho un locale, il Formentera Burgher. Divido la mia vita tra Verano e Formentera, una scelta fatta per avere una qualità della vita migliore. Là si lavora, anche tanto, ma ci si diverte pure e soprattutto si può godere delle piccole cose, ritagliandosi tempi e spazi, cosa che qui in Brianza è difficile fare”.

Prima di sbarcare a Formentera, Galbiati gestiva infatti un locale con altri soci ad Inverigo, ma i ritmi erano ben diversi: “Era tutto molto stressante, da quando invece ho aperto a Formentera la mia vita è cambiata. Lavoro tanto, ma ho anche più occasioni di godermi la vita. L’isola offre una natura selvaggia e non c’è tutta quella frenesia e corsa che c’è da noi. Si vive con uno spirito diverso”.

Il nuovo progetto

Il piglio imprenditoriale, però, resta quello brianzolo, tanto che Galbiati si sta allargando e sta aprendo una nuova attività con alcuni amici che gestiscono il locale Lario’s a Como. “Stiamo per aprire sempre a Es Pujols un locale con 60 coperti dove serviremo drink e tartare”. Tra un locale e l’altro, Alberto ha poi anche il tempo di organizzare qualche partita in spiaggia con calciatori famosi e amici di footvolley. “Francesco Battaglia, ex calciatore professionista ha un locale vicino al mio e mi ha insegnato questo sport che è molto divertente e spesso un’attrattiva in spiaggia. Quando possiamo organizziamo delle partite alle quali si aggregano anche importanti nomi del calcio che sono in vacanza a Formentera”.