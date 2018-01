Camion incastrato a Renate. E’ successo pochi minuti fa tra le vie Umberto I e Sirtori.

Camion incastrato

Un bilico polacco, svoltando a destra in via Sirtori da via Umberto I, si è incastrato tra i due edifici a lato della carreggiata Sul posto sono al lavoro gli agenti della Polizia locale ed i carabinieri. Ad agevolare le operazioni di soccorso anche un mezzo messo a disposizione dal consigliere comunale Michele Annoni.

Problema risolto

Grazie all’aiuto della “task force”, il camionista polacco è riuscito a liberare il suo camion. Si è comunque beccato una multa.