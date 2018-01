Traffico su via Friuli a Cesano Maderno bloccato da quasi due ore per un carroattrezzi che trasportava un camion, incastrato sotto il ponte in ferro delle Ferrovie Nord. Il mezzo era diretto al Villaggio Snia. Stava per passare sotto il ponte della ferrovia all’altezza della tenenza dei carabinieri quando è rimasto incastrato con il cassone, troppo alto per poter andare oltre.

Traffico deviato in attesa dei pompieri

L’incidente, che ha costretto all’intervento la Polizia locale, è avvenuto alle 15.45 circa di questo pomeriggio. Si attende ora l’arrivo dei Vigili del fuoco per rimuovere il carroattrezzi e liberare la strada. La Polizia locale, subito sul posto, ha predisposto una deviazione del traffico in entrambi i sensi di marcia.