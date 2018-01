Cancro Primo Aiuto, nuova governance: alla presentazione a Briosco il candidato governatore del centrodestra.

Cancro Primo Aiuto e un parterre de roi

Insediamento del nuovo Cda dell’associazione Cancro primo aiuto Onlus, oggi, lunedì, a Villa Walter Fontana e Capriano di Briosco. Insieme al presidente di Assolombarda Carlo Bonomi e all’ad di CPA Flavio Ferrari, non sono mancati all’evento il vicepresidente regionale Fabrizio Sala e il sindaco di Monza Dario Allevi, più il manager Plinio Vanini e l’industriale Antonio Bartesaghi.

I nuovi vertici

Ed è stato proprio Bonomi ad essere presentato come nuovo presidente di Cancro Primo Aiuto. Ferrari resta amministratore delegato, presidente vicario Bartesaghi, past president Vanini, presidente in sede Gianni Galimberti. Vicepresidenti: Oriano Mostacchi (So), Matteo Salvini e Vinicio Peluffo (Mi), Federico Lundari (Co-Va), Nicola Caloni (Mb), Maurizio Radici (Bg). Segretario Roberto Spiller e tesoriere Pierluigi Molla.

Anche Fontana a Briosco

Alla fine il presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni non ha partecipato. Ma all’insediamento non è mancato (come ospite) il collega di partito (la Lega Nord) che si candida per il centrodestra a prenderne il posto, l’ex sindaco di Varese Attilio Fontana.

Gli altri consiglieri

