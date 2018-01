Un Highlander in Consiglio comunale a Renate. E si, perché ieri sera, mercoledì, si è contato solo un consigliere tra le fila della minoranza.

Magni… Highlander

Solo Roberto Magni di “Insieme per Renate”, infatti, si è presentato in Aula per la seduta del Consiglio comunale. Convocata eccezionalmente alle 19,30.

Assenti giustificati invece i suoi vicini di banco: Paolo Viganò, Francesca Zoia ed Andrea Bracciali.

Decisamente più folta l’ala della maggioranza. Tutti presenti consiglieri ed assessori. Unico a mancare l’ex assessore Claudio Zoia.

Convenzioni sul tavolo

All’ordine del giorno c’erano tre punti. I primi due dedicati al rinnovo delle convenzioni. La prima per la “gestione in forma associata degli interventi di competenza comunale riguardanti la scuola secondaria di primo grado”, stretta con Veduggio. In scadenza il 31 dicembre, è stata prolungata fino alla fine del 2020.

La seconda per la gestione associata del servizio di Polizia locale. Vede collaborare Renate, Veduggio e Cassago. Rinnovata fino al 31 dicembre 2019 (anno in cui scadranno i mandati delle tre Giunte), ricalca lo schema già collaudato. Con una variazione: è previsto l’impiego degli agenti in orario serale, fino alle 22, durante l’estate.