Cena con delitto: “Mistero alla Fbi”. La compagnia teatrale Ideeinscena di Desio ha proposto una nuova serata di divertimento, aggiungendoci il mistero e anche il gusto: nel salone della parrocchia San Pio X.

Mistero e gusto nel salone della parrocchia di San Pio X

I protagonisti sono stati i personaggi dell’ultima commedia di Ideeinscena, “Dio c’è… ma non vede”, grazie alla sceneggiatura di Alessandra Vago e al coordinamento scenico di Andrea Pizzi e Stefano Como. Una vicenda intricata e misteriosa ha caratterizzato la narrazione, mentre i commensali sono stati guidati in un percorso gastronomico coordinato da Annalisa Chinaglia e da tre straordinari cuochi, Maurizio Parravicini, Pasquale Di Nunno e Cristiano Roletto. Il servizio in sala è stato gestito dagli studenti dell’Istituto Don Carlo Gnocchi di Carate Brianza. Ben quindici squadre, ciascuna identificata con il nome di un famoso investigatore, hanno faticato non poco per identificare l’assassino, l’arma del delitto e il movente.

Nuovi appuntamenti per la compagnia

In scena, oltre ad Andrea Pizzi e Stefano Como, si sono alternati Roberta Arienti, Silvana Consonni, Gigi Frizzoni, Luca Parravicini, Betty Renaldin, Roberto Santambrogio, Jessica Tramalloni, Dario Trambaiollo. Trucco e acconciature a cura di Roberta Nardo. Prossimi appuntamenti per la compagnia teatrale: sabato 5 maggio a Nibionno e martedì 1 maggio a Bisuschio. Appuntamenti che uniscono il teatro e la solidarietà.