Ahmed Nasef, punta di diamante dell’Atletica Desio, ha vinto la Maxi Sport Half Marathon. Si è conclusa da poco la 21 chilometri, prima delle tre gare agonistiche della Cento chilometri di Seregno.

Bissa il successo dello scorso anno

Nasef è arrivato al traguardo in un’ora e 10 minuti, confermando il successo della scorsa edizione. Medaglia d’argento per Andrea Secchiero, anche lui dell’Atletica Desio (1 ora e 12 minuti). Di bronzo per Davide Maggi della Sport e Benessere di Villasanta (1 ora e 14).

La Bracco Atletica di Milano sul podio

Arriva dalla Bracco Atletica di Milano, invece, la prima classificata tra le donne. E’ Silvia Radaelli: ha chiuso la sua gara in un’ora e 21 minuti. A completare il podio rosa Nives Carobbio dell’Atletica Paratico (1 ora e 25 minuti) e Giulia Merola dell’Atletica Cesano (1 ora e 26 minuti).

Seguono aggiornamenti.