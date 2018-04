Matteo Lucchese vince la Cento chilometri di Seregno e si aggiudica il titolo italiano. Il campione dell’Atletica Avis Castel San Pietro (Bologna) ha tagliato il traguardo dopo sette ore e tre minuti.

Il podio

Dietro Lucchese, staccato per soli due minuti, Gianluca Tonetti del Team OTC SSD ARL di Lurate Caccivio (CO). Medaglia di bronzo per Francesco Lupo dell’Atletica Imola.