Aprirà a maggio a Cesano Maderno Hemp Embassy, negozio dedicato alla vendita di talee di cannabis.

A Cesano Maderno apre la prima boutique della cannabis

Genetiche, infiorescenze, prodotti per la cura del corpo, vaporizzatori, cristalli, bevande, e molto altro ancora: tutto rigorosamente a base di cannabis. Stiamo parlando di Hemp Embassy, il primo negozio italiano dedicato alla vendita di talee di cannabis che aprirà a maggio a Cesano Maderno.

Nessun effetto psicoattivo

Su ogni confezione un “disclaimer” avverte la clientela che le piante sono prive di effetti psicoattivi, essendo il Thc presente nei limiti imposti dalla legge. Nello specifico, infatti, le piante devono essere utilizzate esclusivamente per scopi ornamentali quindi, per impedirne la fioritura, i titolari consigliano di mantenerle sotto una fonte di luce per almeno 18 ore al giorno.

Per scoprire benefici e vantaggi i questa antica pianta

“Si tratta di uno spazio interamente dedicato alla cultura della canapa a 360 gradi, dove poter approfondire i benefici e i vantaggi che questa antica pianta può offrire – spiegano i titolari. Non solo a scopo ricreativo, ma anche terapeutico, con l’obiettivo ultimo di creare iniziative per comunicarne i molteplici utilizzi possibili”.

Dopo lo store di Milano il progetto si allarga

Greenery srl, società promotrice del progetto commerciale, dopo l’apertura dello store presente a Milano, in viale Tibaldi 3, si appresta così ad avviare la sua rete di collaboratori su tutto il territorio italiano. La boutique di Cesano Maderno, che nel mese di maggio vedrà la nuova inaugurazione, sarà gestita dai tre soci Paolo, Daniele e Valentino.

Un business in continua crescita

Avevamo già parlato di questa tipologia di negozi, riportando i dati censiti nel 2017 da MagicaItalia, la prima guida italiana dedicata al mondo della cannabis. Si tratta di un business in continua espansione. Clicca qui per sapere dove sono gli altri negozi dedicati alla cannabis in Brianza.